Başkan İduğ'dan esnafa moral destek:
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan İduğ'dan esnafa moral destek:

Başkan İduğ'dan esnafa moral destek:
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, çalışan nüfusun yüzde 76'ısını temsil eden esnafa, ihtiyaç duyduğu desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Birlikte daha iyi işler yapacağız"

S.S. Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu'nda konuşan İduğ, "Esnafın ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugüne kadar hep esnafımızın yanında olduk. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

S.S. Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu, Bornova Belediyesi'nin Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ne dönüştürdüğü Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Semerci'nin önümüzdeki üç yıl için güven tazelediği genel kurula Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da katıldı.

İstihdamın yüzde 76'sı esnafta

Genel kurulda yaptığı konuşmada esnafın önemini kooperatifin adında bulunan beş kavram üzerinden anlatan Başkan İduğ, "Esnaf Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 76'sını temsil eder. Sanatkar, yani nitelikli eleman ne yazık ki yetişmiyor artık. Oysa ki ara eleman yetiştirilmesi ülke stratejisi olarak ortaya konulmalıdır. Bunun önemi anlaşılmaya başlandı. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi kuruluşlar teknoloji liseleri kurmaya başladı. Kredi cansuyudur. Yani ülkemizde öz sermaye eksikliği var. Rekabet gücünü arttırmak için esnafın sermayesini büyütmesi gerekiyor. Pandemi döneminde bu çok aşağı seviyelere düştü. Şimdi kaynakların daha doğru kullanarak esnafa dağıtılması gerekiyor. Kefalet yani kefil olmak çok önemlidir. Bu anlamda yönetim olarak çok büyük sorumluluk taşıyorsunuz. Kooperatifçilik ise birlik ve güçlü olmaktır. Üretimin arttırılması ve üretilenin satılması için her alanda kooperatifleşmeliyiz" diye konuştu.

Ekonomi için çok önemlisiniz

Semerci ve yeni yönetimine başarılar dileyen İduğ, "Biz esnafın kentimiz ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugüne kadar hep esnafımızın yanında olduk. Pandemi nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreçte imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak, yanınızda olduk, destek verdik. Sizlerle önümüzdeki dönemde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Akşener'den iş yerleri yıkılmak istenen esnafa destek: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
Akşener'den iş yerleri yıkılmak istenen esnafa destek: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...
Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Tanju Özcan Tanju Bilgiç Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Derya Uluğ Prens Harry Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Abdullah Avcı Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan İduğ'dan esnafa moral destek: - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 09:06:04. #1.16#

title