Başkan İduğ'dan esnafa moral destek:

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, çalışan nüfusun yüzde 76'ısını temsil eden esnafa, ihtiyaç duyduğu desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Birlikte daha iyi işler yapacağız"

S.S. Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu'nda konuşan İduğ, "Esnafın ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugüne kadar hep esnafımızın yanında olduk. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

S.S. Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu, Bornova Belediyesi'nin Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ne dönüştürdüğü Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Semerci'nin önümüzdeki üç yıl için güven tazelediği genel kurula Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da katıldı.

İstihdamın yüzde 76'sı esnafta

Genel kurulda yaptığı konuşmada esnafın önemini kooperatifin adında bulunan beş kavram üzerinden anlatan Başkan İduğ, "Esnaf Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 76'sını temsil eder. Sanatkar, yani nitelikli eleman ne yazık ki yetişmiyor artık. Oysa ki ara eleman yetiştirilmesi ülke stratejisi olarak ortaya konulmalıdır. Bunun önemi anlaşılmaya başlandı. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi kuruluşlar teknoloji liseleri kurmaya başladı. Kredi cansuyudur. Yani ülkemizde öz sermaye eksikliği var. Rekabet gücünü arttırmak için esnafın sermayesini büyütmesi gerekiyor. Pandemi döneminde bu çok aşağı seviyelere düştü. Şimdi kaynakların daha doğru kullanarak esnafa dağıtılması gerekiyor. Kefalet yani kefil olmak çok önemlidir. Bu anlamda yönetim olarak çok büyük sorumluluk taşıyorsunuz. Kooperatifçilik ise birlik ve güçlü olmaktır. Üretimin arttırılması ve üretilenin satılması için her alanda kooperatifleşmeliyiz" diye konuştu.

Ekonomi için çok önemlisiniz

Semerci ve yeni yönetimine başarılar dileyen İduğ, "Biz esnafın kentimiz ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugüne kadar hep esnafımızın yanında olduk. Pandemi nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreçte imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak, yanınızda olduk, destek verdik. Sizlerle önümüzdeki dönemde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler