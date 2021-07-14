Başkan İduğ'dan esnafa: "Ekonomi ve istihdamın yükü sizlerin üzerinde"
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Başkan İduğ'dan esnafa: "Ekonomi ve istihdamın yükü sizlerin üzerinde"

Başkan İduğ'dan esnafa: 'Ekonomi ve istihdamın yükü sizlerin üzerinde'
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu'nda konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, esnafın istihdam ve ekonominin temel taşını olduğunu söyledi

Küçük işletmelerin yaşatılması gerektiğini ifade eden Başkan İduğ, "Bunun için devlet kaynakların küçük işletmelere doğru bir şekilde aktarılması gerekir" dedi. İduğ, aşılanma oranların istenilen seviyeler gelmesiyle esnafın rahatlayacağını da belirtti.

Bornova Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Mevcut Başkan Kemal Yaman'ın önümüzdeki üç yıl için güven tazelediği genel kurula Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da katıldı. Yaman ve ekibine başarılar dileyen İduğ,Bornova Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin 48 yıllık çok önemli bir yapı olduğunu ifade ederek "Ben de 41 yıllık esnafım. Yani buradaki can suyunu sizler gibi alıp kullanan, borcunu ödeyip işini geliştirmeye çalışan biriyim. Şimdi görüyorum ki zamanında benim de yararlandığım bu yapı, çok daha büyük rakamlara ulaşmış durumda" diye konuştu.

Esnaf aşılama ile rahatlayacak

Pandemi döneminde esnafın büyük sıkıntılar çektiğini belirten İduğ, "Kapanma sebebiyle inanılmaz bir ciro kaybı ile karşı karşıya kaldınız. İstihdamda büyük dalgalanmalar oldu. Umarım bunları tekrar yaşamayız. Dünyayı kasıp kavuran bu krizin aşılanma süreci ile birlikte atlatacağız, esnafımız Eylül ayından itibaren tekrar iş yapmaya başlayacak" dedi.

Küçük işletmeleri yaşatmalıyız

İşletmelerin yüzde 99'unu esnaf ve kobilerin oluşturduğunu söyleyen Başkan Mustafa İduğ, "3 milyonun üzerindeki bu küçük işletmeler yüzde 70'lik oranla istihdamın yükünü çeker. Yani güçlü ekonomi için çok önemli bir misyona sahipsiniz. Türkiye'de küçük işletmelerin ortalama ömrü 4 yıl. Bu Amerika ve Avrupa 10 civarında. Bu açıdan bakıldığında devlet kaynakların küçük işletmelere doğru bir şekilde aktarılması gerekir. Böylece işletmelerin ömrü uzar. Çünkü ülkemiz üretmeye, esnafa ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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