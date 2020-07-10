Başkan İduğ'dan AK Parti'ye hayırlı olsun ziyareti
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Başkan İduğ'dan AK Parti'ye hayırlı olsun ziyareti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek, Bornova İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Hasan Ali Karaman ve parti yöneticilerine başarılar diledi.

Başkan İduğ'dan AK Parti'ye hayırlı olsun ziyareti
10.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:38

Koronavirüs salgını sonrası yapılan ilk meclise AK Parti Grup Başkanı olarak katılan Karaman ile meslek kuruluşları ve sivil toplum döneminden tanıştıklarını hatırlatan Başkan İduğ, "Hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım Bornova Hepimizin. Bornova'nın çıkarları için sizlerin de katkılarını alarak hareket ediyoruz. AK Parti Grubuyla bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz uyumlu çalışmanın devam edeceğine inanıyorum. Neticede hepimizin ana amacı yaşadığımız topraklara katkı koymak. İlçemize hizmet yolunda bize destek olan herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Bornova için birlikte yapacaklarımızın da örnek olacağına inanıyorum. "dedi.

Bornova için uyum var

Bornova'nın 42 ilden daha büyük bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan İduğ, "Bornova tarımdan sanayiye, gençlerden tarihe kadar çok önemli alanları bir arada tutan bir kent. Bu yönleriyle her yıl büyüyen, sürekli göç alan ilçemizin ihtiyaçları da büyüyor. Bu noktada Bornova'yı büyütürken kentimizin değerlerini koruyoruz. Tüm siyasi partilerimizle uyum içindeyiz. Bornova'ya hizmet etmek anlayışı da uyum ve sinerji yaratıyor" diye konuştu.

Bornova için birlikteyiz

Başkan Mustafa İduğ'nun ziyaretinden memnuniyetini dile getirenHasan Ali Karaman ise, "Nezaketli davranışınıza ve sıcak ilginize şahsım ve yönetimdeki arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Biz Bornova'da taş üsten taş koyanın yanındayız. Sizin çalışmalarınız Bornova'ya ışık tutacak. Biz de Bornova'ya katkı sağlamak için destekçiniz olacağız. İlçemizin daha da gelişmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Amaç hizmetse gerisi teferruattır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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