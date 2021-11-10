Başkan İduğ Bornova'nın üreten kadınlarıyla buluştu

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Kadınlara üretim ve sosyal hayatın içinde olmaları yolunda destek olmaya devam edeceklerini söyleyen bir de spor salonu müjdesi verdi.

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınlar, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dr. Sırrı Aydoğan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen dayanışma ve kaynaşma yemeğinde buluştu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu özel etkinlikte Bornova'nın üreten kadınlarını yalnız bırakmadı.

Desteğimiz sürecek

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer almasının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Bornova Belediyesi olarak özellikle çalışmayan kadınların el emeği ürünleriyle üretime dahil olmalarına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle her zaman sizlerin yanındayız. Hem üretim, hem de ürettiğinizi pazarlama noktasında her zaman olduğu gibi desteğimiz sürecek" dedi.

Spor salonu müjdesi

Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nin alt katında nikah salonundan dönüştürülen spor salonunu kooperatif üyesi kadınlarla birlikte gezen İduğ, "Biz tüm tesislerimizi daha etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Bu nedenle çok talep almayan nikah salonumuzu pek çok yerde olduğu gibi spor salonuna dönüştürdük. Bu salonlar sizler için. Ücretsiz olarak olarak yararlanabilirsiniz" diye konuştu.

İduğ her zaman yanımızda

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız ise "Her zaman yanımızda oldunuz" diyerek, verdiği destekler için Başkan İduğ'a teşekkür etti.

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