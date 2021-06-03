Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu
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Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu

Başkan İduğ BELGEM öğretmenleriyle buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği verdikleri BELGEM'i (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) daha da büyüteceklerin söyledi.

BELGEM'de hedef 12 bin öğrenci

BELGEM yöneticileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen Başkan İduğ, "Eğitim ön önemli önceliklerimiz arasında. Bu nedenle Bornova merkezde aldığımı binayı da BELGEM'in merkez binası olarak değerlendirip yararlanan öğrenci sayısını 3 bin 500'den 12 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız Bornova'daki 60 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yüzde 20'sine ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda eğitimci kadromuzu da genişleteceğiz" dedi.

Gelişmeye ve yeniliklere açık olmalıyız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, BELGEM'de görevli yönetici ve öğretmenlerle Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen çalıştayda buluştu. Yüzyüze eğitime ara verilen 15 aylık pandemi süresince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İduğ, BELGEM'in yeni dönemde daha etkin çalışabilmesi amacıyla eğitimci kadrosunun da kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

2019 yılında hayata geçirdikleri Dijital Sınıf Projesi ile 40 binin üzerinde öğrenciye on-line eğitim desteği verdiklerine dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını öncesi hayata geçirdiğimiz Dijital Sınıf uzaktan eğitim konusunda ne derece öngörülü olduğumuzu ortaya koydu. Eğitimde dijitalleşmenin önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı. Gelişmeye ve yeniliklere açık olmalıyız. Genç eğitimciler olarak sizlerin de bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Geleceğimiz olan çocuklarımız daha iyi eğitim alması için bu konuda sizlere her türlü desteği desteği vereceğiz. Unutmayalım ki; Gelişen ve değişen dünyada petrol ve altından değerli olan şey bilgi ve veridir. Çalışmalarımızı daha sistemli bir şekilde yürütmeli, donanımızı arttırarak mümkün olabildiğince fazla çocuğumuza ulaşmalıyız."

Toplantıda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren ve görüşlerini dile getiren öğretmenler de kendilerine bu fırsatı veren Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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