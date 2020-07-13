Başkan İduğ 1 yılını anlattı: Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 1 yıllık hizmet dönemini ve koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları çalışmaları düzenlenen basın lansmanında anlattı.

"Kaynağı içinde projelerle büyüyoruz"

Ülke ve tüm dünyada sıkıntılar yaşanan bir dönemde görev yaptıklarını ifade eden İduğ, bugüne kadar kaynağı içinde projeler ürettiklerini vurgulayarak, "Böylesi bir süreçte kaynaklarımızı doğru kullanmaya özen gösterdik. Tüm zorluklara karşın yatırımlarımıza devam ettik. Biz hizmet üretmeye, yatırım yapmaya ve Bornova'yı büyütmeye geldik. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

2019 - 2020 Hizmet Dönemi 1. Yılı'nın koronavirüs salgının en yoğun biçimde etkili olduğu dönemde tamamlanması nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilen toplantı Büyükpark içeresindeki Nikah Salonu'nda yapıldı. Tüm katılımcıların maskeli şekilde yer aldığı salonun girişine dezenfektan konuldu, maske dağıtıldı. Mikrofonların üzerine özel koruyucu başlık geçirildi.

Tasarruf vurgusu

Bornova Belediyesi'nin Nisan 2019'dan bu yana yaptığı çalışmaların anlatıldığı filmin gösterildiği toplantıda basın mensuplarına bir sunum yapan Başkan Mustafa İduğ, kaynakları etkin ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek "105 yeni araç satın alarak 15 yıl için 300 milyon TL tasarruf ettik. Şehir Stadı'nın olduğu alanda planlanan yeni hizmet binası projesinden vazgeçerek çok daha küçük rakamlarla satın aldığımız mülklerle hizmet binalarımızı merkeze toplamaya başladık. Bornova Özkanlar Yeni Pazarı'ndan elde ettiğimiz tezgah satış geliri ile hem bu binalara ödediğimiz ücreti karşıladık, hem de Bornovalı'nın büyük bir sorunu ve ihtiyacını çözdük. Pandemiye rağmen yatırımlara devam ettik. Vizyon projelerimiz; Altın Bilezik ve Dijital Sınıf ile fark yarattık. Birçok belediye borç batağındayken hem borçlarımızı hem çalışanlarımızın maaşlarını ödedik" diye konuştu.

Salgın döneminde durmadık

Koronavirüs salgını sürecinde de durmadıklarını, yaptıkları çalışmalarla bir çok belediyeye örnek olduklarını dikkat çeken İduğ, başta sağlık çalışanları olmak üzere risk grubundaki vatandaşlar ile zorlu süreçte ekonomik olarak büyük kayıp yaşayan esnafa ciddi destek verdiklerini anlattı. Temini konusunda en çok sıkıntı yaşanan dönemde kendi atölyelerinde yarım milyonun üzerinde maske üreterek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, "Desteğimiz sadece maske ile sınırlı kalmadı. Dezenfeksiyon konusunda destek verdiğimiz hastaneler için muayene kabini temin edip, Aile Sağlığı Merkezleri'nin bahçelerine triyaj çadırları kurduk. Bu dönemde sayıları ne yazık ki daha da artan ihtiyaç sahibi ailelere olan desteğimizi arttırarak devam ettirdik. Sokağa çıkmaları kısıtlı 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın alışverişlerini yaparak evlerine teslim ettik. Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde 50 bin ekmek dağıttık. Bir çok hizmetimizi internet sitesi üzerinden vermeye başladık. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi sosyal medya kanalları üzerinden sürdürdük. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden kepenk açan işletmeleri dezenfekte edip, özel olarak hazırladığımız 5 bin adet hijyen kiti dağıttık" diye konuştu.

Kendi işyerimiz gibi

Toplantıya katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan İduğ, 2019 yılı bütçesinin kendilerinin oluşturduğu bir bütçe olmadığını hatırlatarak, "Başlattığımız yeniliklerin ve bütçe anlayışının sonuçlarını önümüzdeki yıl daha net olarak göreceğiz. Yeni yılın bütçesi çok daha iyi olacak. Birimler arası iletişim artacak, kurumsallaşma daha üst düzeye çıkacak. Bizler iş insanıyız, kendi iş yerimizdeki hassasiyetleri, belediyede de gösteriyoruz. Yatırımlarımızı yaparken de buna ve önceliklere göre hareket ediyoruz. Tüm imkanlarımız ve özveriyle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler