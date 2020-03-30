Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği - Haberler
İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel

Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 1 aylık maaşını korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlara bağışlarken, 'Kardeşlik Seferberliği' başlatma çağrısında bulundu.

30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:22
Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 1 aylık maaşını korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlara bağışlarken, 'Kardeşlik Seferberliği' başlatma çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile dört koldan mücadele verilen Samsun'un Canik İlçesi'nde Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, herkese örnek olacak bir uygulamaya imza attı. 1 aylık maaşını salgından olumsuz etkilenen ve zor günler geçiren vatandaşlar için bağışladığını açıklayan Sandıkçı, belediye meclis üyelerine, parti teşkilatına ve iş dünyasının temsilcilerine ise, "Gelin hep birlikte bir 'Kardeşlik Seferberliği' başlatalım ve bu zor günleri milletçe kenetlenerek atlatalım" çağrısında bulundu.

Canik'te 4 koldan etkin mücadele

Canik Belediye Başkanı Başkan İbrahim Sandıkçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdiğini hatırlatarak, "Korona virüs salgınıyla ilgili Canik Belediyesi olarak 4 bir koldan mücadele veriyoruz. Bir yandan tedbirlerin uygulanması, diğer yandan hijyen denetimleri, ayrıca dezenfeksiyon ve anti-bakteriyel sabunlu suyla yıkama işlemleri ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sosyal yardım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Maaşını bağışladı, çağrıda bulundu

Yaşanan zor günlerin kenetlenerek aşılacağını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Milletimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde ve milletimizin emrindedir. Bu süreçten etkilenerek sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlarımız için Canik Belediye Başkanı olarak 1 aylık maaşımı bağışlıyorum. Bu kapsamda bu çağrımı tüm meclis üyelerimize, teşkilatımıza, iş insanlarımıza yapıyorum. Gelin hep birlikte bir kardeşlik seferberliği başlatalım ve bu zor günleri milletçe kenetlenerek atlatalım" ifadelerini kullandı.

Yardım etmek isteyen vatandaşların Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hattını arayarak yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hattı: 0 536 347 37 38 - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Demet Şener Ender Saraç Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Başkan İbrahim Sandıkçı'dan 'kardeşlik' seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:31:22. #1.15#
title