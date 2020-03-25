Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"
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İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya'nın Emet ilçesinde, '65 Yaş Üstü Belediye Sosyal Destek' ekibi kuruldu ve çalışmalarına başladı.

25.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:00
Başkan Hüseyin Doğan:

Kütahya'nın Emet ilçesinde, '65 Yaş Üstü Belediye Sosyal Destek' ekibi kuruldu ve çalışmalarına başladı.

Korona virüs (COVID-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması sebebiyle ilçe seferber oldu.

Emet Kaymakamlığı bünyesinde kurulan vefa destek grubu yoğun bir çalışma yaparken, Emet Belediyesi sosyal destek hattıda çalışmalarını sürüdürüyor. Belediye basın yayın birimi bünyesinde kurulu olan 65 yaş üstü hizmet ekibi daha öncede sosyal proje kapsamında tespit ettiği, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları için ekiplerini sahaya sürdü.

Ev kısıtlaması getirlen yaşlı vatandaşlar telefonlarla sürekli aranırken, evlerinede gidlip ihtiyaçları olup olmadığı takip ediliyor. Bu kapsamda ilçede kurulan Pazar içinde yaşlı birkaç vatandaşların talepleri üzerine pazar alışverişi görülürken, TOKİ evlerine kayıt olmuş vatandaşların belediye ve bankadaki işleride yerine getirildi.

Yaşlılar haftasında Kaymakamlık bünyesinde kurulan vefa sosyal destek hattına belediyenin tüm imkanları ile destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Ülke olarak zor günler yaşadığımız dönemde kendi sağlıkları için evlerinden çıkmaları kısıtlanan yaşlılarımızın her türlü ihtiyaçlarını gidermek üzere Kaymakamlık koordinasinde kurulan vefa destek hattı yanısıra, belediyemiz sosyal proje masamızda, yalnız yaşayan yaşlılarımıza ulaşarak gerekli desteği vermektedir. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız toplumsal hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizidir. Gerekli hürmeti göstermek kadar, bu zor günlerindede hizmetlerine koşmaya devam edeceğiz "dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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