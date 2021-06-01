Başkan Hüseyin Doğan: "İçme suyu ve arıtma tesisi projeleri onaylandı"
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Başkan Hüseyin Doğan: "İçme suyu ve arıtma tesisi projeleri onaylandı"

Başkan Hüseyin Doğan: 'İçme suyu ve arıtma tesisi projeleri onaylandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet İlçesinde İçme suyu ve arıtma tesisi projelerinin İller Bankası tarafından onaylandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet İlçesinde İçme suyu ve arıtma tesisi projelerinin İller Bankası tarafından onaylandığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "İçme suyu ve arıtma tesisi projeleri onaylandı. Emet'in içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanalları, gölet arıtma tesisi, Emet'e isalesi, merkezde su depoları yapımı, yine merkezde atık su arıtma tesisi yapımını da kapsayan çalışmaların son ayağı bu onayla tamamlandı. Güncel fiyatlar ile toplam maliyeti 135 Milyon TL'yi bulan Emet'in alt yapısını modernize etme ve Emet göletinden içme suyu kullanımını sağlayacak çalışmaların kısa sürede ihaleye çıkması için gerekli çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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