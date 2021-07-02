Başkan Hüseyin Doğan'dan Erzurum ziyareti
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Başkan Hüseyin Doğan'dan Erzurum ziyareti

Başkan Hüseyin Doğan'dan Erzurum ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Emet İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ettik. Erzurum'a yapmış olduğu hizmetleri yerinde görme fırsatını bize sunup, misafirperverliği, samimiyeti ve cana yakınlığı ile bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendi şahsına, ekibine ve ayrıca dadaşkentin yiğit insanlarına teşekkür ediyorum. Sayın başkanımızı güzel ilçemiz Emet'e davet ettik" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Hüseyin Doğan'dan Erzurum ziyareti
Başkan Hüseyin Doğan'dan Erzurum ziyareti
Başkan Hüseyin Doğan'dan Erzurum ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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