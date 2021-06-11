Başkan Hüseyin Doğan: "24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımızla Emet için çalışıyoruz"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer'i makamında ziyaret etti.