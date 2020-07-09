Başkan Hüseyin Beyoğlu ev ziyaretlerini sürdürüyor Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşı evinde ziyaret ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşı evinde ziyaret ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle riskli grupta bulunan ve bu nedenle dışarı çıkamayan vatandaşların sorunlarını çözmek için evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, muhtarlar, mahalle temsilcileri ve belediye bünyesinde kurduğu iletişim ekibinin aracılığıyla vatandaşın sorun ve taleplerine çözüm üretiyor.

Muradiye Mahallesi'nde ev ziyareti gerçekleştiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımız ziyaretlerinden çok memnun kalıyor. Kendilerine değer verildiği için mutlu oluyorlar. Bizim hizmet anlayışımızda milleti kendi ayağımıza getirmek yok,tam aksine milletin ayağına gitmek vardır." dedi.

Kaynak: AA