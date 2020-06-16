Başkan Hüseyin Beyoğlu, Eryılmaz'ı ziyaret etti
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Başkan Hüseyin Beyoğlu, Eryılmaz'ı ziyaret etti

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Hüseyin Beyoğlu, Eryılmaz'ı ziyaret etti
16.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:59

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Beyoğlu ile Eryılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarla ilgili görüşme yaptı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eryılmaz, Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

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