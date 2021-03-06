Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu

06.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:41
Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' film setini ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' film setini ziyaret etti. Yönetmen koltuğuna oturan Başkan Hürriyet çekimleri izlerken, oyuncu ve set ekibine kolaylık dileyerek, filmi merakla beklediğini belirtti.

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan, İzmit'in efsane başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' filminin çekimleri başladı. Seti ziyaret ederek tüm ekibe kolaylık dileyen Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu. Filmde geçen bir araba sahnesinin çekimlerine tanık olan Başkan Hürriyet, filmi merakla beklediğini ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Leyla Hanım film yönetmeni Mustafa Yılmaz, "50 yıl önce hem İzmit'e hizmet eden hem de kadın hakları konusunda Türkiye'de büyük mücadeleler veren ve 3 yıllık görev süresi içerisinde mesai arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Leyla Atakan'ın hayatını filme döküyoruz. Ne güzel ki böyle bir çalışmayı yapmak 50 yıl sonra yine aynı makamda oturan bir kadın belediye başkanına nasip oldu. Biz de bu çalışmayı onunla birlikte yönetmekten son derece mutluyuz. Yazın İzmit'ten hareketle Türkiye genelinde belki de uluslararası platforma çok keyifle izlenecek bir iş çıkartmış olacağız" dedi. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu
Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:42:56. #1.15#
title