Başkan Hürriyet'ten korona virüsle mücadele eden ekiplerine teşekkür
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Fatma Kaplan Hürriyet, Fatma Kaplan, Hürriyet, İzmit, Yaşam

Başkan Hürriyet'ten korona virüsle mücadele eden ekiplerine teşekkür

Korona virüse karşı ekiplerin yürüttüğü çalışmaları sahada takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet özveri ile çalışan personele teşekkür etti.

26.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:12
Başkan Hürriyet'ten korona virüsle mücadele eden ekiplerine teşekkür

Korona virüse karşı ekiplerin yürüttüğü çalışmaları sahada takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet özveri ile çalışan personele teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan korona virüse karşı kentte başlattığı çalışmaları yerinde takip etmeye devam ediyor. İzmit'teki her mahallede titizlikle yürütülen çalışmaların hem koordinesini hem de sahadaki takibini birim müdürleriyle yapan Başkan Hürriyet, işini özveri ile yürüten personele de büyük moral veriyor. Başkan Hürriyet katıldığı saha çalışmalarında, büyük mesai harcayarak gece geç saatlere kadar çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Tüm çalışmaları var güçleri ile sahada denetlediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Şu anda yarı personel ile çalışıyoruz. Ancak buna rağmen çalışan tüm arkadaşlarımız var gücü ile gece gündüz demeden İzmit'i temizlemeye çalışıyorlar. Hem yıkama, temizleme ve dezenfekte etme çalışmalarımız, hem de ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Elbette İzmit çok büyük bir ilçemiz. 102 mahallemiz var. 102 mahalleye bir anda yetişmek mümkün değil. Ama gerçekten arkadaşlarımız sabahlara kadar süren çalışmalarla işlemlere devam ediyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bu dönemde tüm belediyelerin, Türkiye genelinde var gücü ile çalıştığını ifade eden Başkan Hürriyet, "Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Birçok belediyemiz ve biz de zaman zaman haksız eleştirilerle karşılaşıyoruz. Ben bu kadar özveri ile çalışan arkadaşlarımızın hatırına şunu söylemek istiyorum. Bu dönem dayanışma dönemi. Bu dönem siyaseti kenara bırakıp, siyaset yapmadan birbirimize yardımcı olma dönemi. Sabah akşam tabii ki çalışıyor arkadaşlarımız ancak tüm mahallelere, sokaklara aynı gün içinde bir anda yetişmeleri mümkün değil" diye konuştu.

Önceliğin evde kalmak olduğunu belirten ancak dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların da olduğunu hatırlatan Başkan Hürriyet, çevre temizliğinin sürekliliği adına çağrıda bulundu. Başkan Hürriyet, "Çevre temizliğine hep birlikte dikkat edelim. Çöp kutularını insanlarımız haklı olarak ellemek istemediği için çöplerini kenarlara koyabiliyor. Ama bir süre sonra hayvanlar onları dağıttığından hepimiz için daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu konuda özellikle vatandaşlarımız çöp araçlarının geleceği saatlerde çöplerini çıkartırlarsa çevre kirliliğinin önüne geçme fırsatı doğuracaktır. Halkımızla dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Manşet

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