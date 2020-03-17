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Başkan Hürriyet'ten Korona toplantısı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, korona virüsüne karşı personelin alması gereken tedbirleri hatırlattı.

17.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:52
Başkan Hürriyet'ten Korona toplantısı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, korona virüsüne karşı personelin alması gereken tedbirleri hatırlattı.


İzmit Belediyesi Makam Toplantı Odasında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye personelinin virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığının önerdiği önlemlerin harfiyen uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Hürriyet, salgın riskine karşı panik ortamının oluşmasına izin vermeden tedbirlerin ciddiyetle uygulanmasını istedi.


Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, "Kamudan gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmalarını sürdüreceğiz. İnsanların yoğun olarak bulunduğu park, cami, Pazar alanı gibi yerleri sıklıkla dezenfekte edeceğiz. yurttaşlarımızın sıklıkla bir araya geldiği tesislerimizi ileri bir tarihe kadar kapalı tutma kararı aldık. Salgın riski ortadan kalktığı zaman tesislerimiz rutin çalışmalarına devam edecek. Amacımız, Korona Virüsü'nün sıklıkla bulaştığı sosyal ortamları en aza indirgemek, insan sağlığını korumak, salgın zincirini ortadan kaldırmak" dedi.


İzmit Belediyesi olarak hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, geçtiğimiz günlerde Mart ayı sonuna kadar planlanmış olan söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerin iptal edildiğini hatırlatan Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde devam eden Anne Eli projesi kapsamındaki Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik yemek dağıtımı, toplu geziler ve bağlı talepler, İZMEK ve tiyatro kurslarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini belirtti.


Tedbirler kapsamında Emekli Evleri, 20 spor salonu, Down Cafe, İzmit Gündoğdu Yüzme Havuzu, Yıldızlar Yüzme Kulübü Havuzu, 3 spor tesisi, kültür merkezleri, mahalle konakları, Speaking Cafe, Modern Hayvan Pazarı, Deprem Müzesi, 3D Yazıcı Merkezi, Plenateryum, Sahne Sanatları Merkezi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi, Genç Girişimciler Merkezi, Üniversite Kapalı Pazarı hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bir sonraki açıklamaya kadar kapalı kalacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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