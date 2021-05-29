Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor'a kutlama
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Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor'a kutlama

Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor'a kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kutlayarak, "Çok mutlu olduk. Bu takımı yeniden Süper Lig'de göreceğiz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kutlayarak, "Çok mutlu olduk. Bu takımı yeniden Süper Lig'de göreceğiz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sakaryaspor karşısında ezici bir oyun ve 4-0'lık net bir skorla şampiyonluk ipini göğüsleyerek 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'u kutladı. Çok uzun yıllardır Kocaelispor'un maçlarını Maraton Tribünü'nde taraftarla omuz omuza izleyen ve takımın en kötü zamanlarında bile başarılı günlerin geleceğine olan inancını kaybetmeyen Hürriyet, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada 'Süper Lig'de yeniden göreceğiz. Bu takımın her zaman destekçisiyim" dedi.

Kocaelispor sevgisini dile getiren Hürriyet, "Kocaelispor sevgisiyle büyümüş, tribün kültürünü bilen bir taraftar olarak tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Takımını asla yalnız bırakmayan koca yürekli taraftarlara ve bu kente, şampiyonluk mutluluğunu bir kez daha yaşatan ve Süper Lig yolunda bir basamağı daha geride bırakan Kocaelispor'umuzu yürekten kutluyorum. Bir gün değil, her gün Kocaelisporlu olan bizler, taraftar olarak özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Kocaelispor'a desteklerini sürdüreceklerini belirten Hürriyet, "Çok kıymetli camianın kenetlendiği Yeşil-Siyah arma aşkına tüm zorlukları bu zamana kadar nasıl el ele vererek hep birlikte aştıysak, bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu kente bayram havası estiren Kocaelispor'umuzun TFF 1.Lig'deki serüveninin de çok uzun sürmeyeceğini ve gelecek yıl bu zamanlarda Süper Lig özlemini gidereceğimize inanıyorum. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kentimize etkisi günlerce sürecek mutluluk yaşattıkları için Kocaelispor Kulübü'ne, teknik ekibine, futbolcularına ve tüm emekçilerine İzmit adına teşekkür ediyor, 1.Lig'de de başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Şampiyonluk kentimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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