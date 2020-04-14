Başkan Hürriyet'ten 112 Acil ve Afet Koordinasyon Merkezine moral ziyareti
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Afet Koordinasyon Merkezi, Hürriyet, İzmit, Yaşam

Başkan Hürriyet'ten 112 Acil ve Afet Koordinasyon Merkezine moral ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlara moral verdi.

14.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:19
Başkan Hürriyet'ten 112 Acil ve Afet Koordinasyon Merkezine moral ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlara moral verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi personelini ziyaret ederek çalışanlara moral verdi. Ziyarette çalışanlarla sohbet eden Başkan Hürriyet, 7 gün 24 saat hizmet veren personele enerji verici besinlerin yer aldığı gıda paketler dağıttı. Sağlık çalışanları ve koordinasyon merkezi personelinin bu zor zamanlarda dahi büyük bir özveriye çalıştığını belirten Başkan Hürriyet, tüm çalışanlara kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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