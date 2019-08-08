Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle bayramlaştı

08.08.2019 10:31

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, temizlik işçileriyle bayramlaştı.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin temizlik işleri müdürlüğünün Gültepe'deki şantiyesine giderek işçilerle bayramlaştı. Mesaiye başlamadan önce belediye başkanlarını karşılarında gören işçiler, güne Hürriyet'in çikolata, lokum ve kolonya ikramıyla başladı.

Dilek ve temennilerin aktarıldığı buluşmada İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdür Sevtap Cengiz ve Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz de hazır bulundu. Ayrıca bayramlaşma programında temizlik işleri personellerinden Selami Gündoğdu, Başkan Hürriyet'e tahta üzerine yapmış olduğu karakalem çalışmasını hediye etti.

Bayramlaşma programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bayramlaşmaya ilk olarak sizlerle başlamak istedik. Ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Bu sebepledir ki ilk bayramlaşmayı çalışma arkadaşlarımızla yapmak istedim. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Hep birlikte uyum içerisinde İzmit için çalışacağız" diyerek çalışanlara aileleriyle birlikte mutlu bir bayram diledi.

Bayramlaşma programında temizlik işleri personellerinden Selami Gündoğdu, Başkan Hürriyet'e tahta üzerine yapmış olduğu karakalem çalışmasını hediye etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA