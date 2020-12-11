Başkan Hürriyet, teleferik projesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi
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Başkan Hürriyet, teleferik projesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi

11.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:13
Başkan Hürriyet, teleferik projesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, fizibilite raporu tamamlanan teleferik projesiyle ilgili İzmit Belediyesi meclis üyeleri ile video konferans yoluyla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, fizibilite raporu tamamlanan teleferik projesiyle ilgili İzmit Belediyesi meclis üyeleri ile video konferans yoluyla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, fizibilite raporu tamamlanan teleferik projesiyle ilgili İzmit Belediyesi meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Hürriyet, video konferans yolu ile yapılan toplantıda, fizibilite raporunu hazırlayan AYKAF firmasının yetkilisi Yurthan Gönül ile birlikte, meclis üyelerinden gelen soruları cevaplayarak projeyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Hürriyet, görsel anlamda kente hizmet edecek teleferik ile ilgili ince eleyip sık dokuduklarını kaydederken, ilerleyen süreçlerde de meclis üyeleriyle bir araya gelip projenin hep birlikte yürütüleceğini belirtti.

Başkan Hürriyet, meclis üyelerinin tüm sorularını yanıtladığı ve fikirlerini dinlediği video konferans toplantısında, teleferik projesinin her anlamda İzmit'in çehresini değiştireceğini aktardı. Hürriyet, "Teleferik projesiyle ilgili incelemelerimize devam ediyoruz. Teknik edibimiz proje üzerinde titizlikle çalışıyor. Teleferik projesini hayata geçirerek İzmit'e değer katmak istiyoruz. Bu projeyi hep birlikte fikir alışverişinde bulunarak yapmak istiyoruz. Teleferik projesi siyaset üstü bir konu. İlerleyen süreçte de siz meclis üyelerimiz ile bir araya gelerek projeyle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, teleferik projesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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