Başkan Hürriyet sanatçılara destek veriyor
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Başkan Hürriyet sanatçılara destek veriyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in yetiştirdiği değerli sanatçılarla bir araya gelerek kültür-sanat alanındaki sorunlar ve birlikte gerçekleştirilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Hürriyet sanatçılara destek veriyor
29.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:19

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in yetiştirdiği değerli sanatçılarla bir araya gelerek kültür-sanat alanındaki sorunlar ve birlikte gerçekleştirilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Sanat Komisyonu Toplantısı, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kentin yetiştirdiği farklı alanlardaki sanatçıların bir araya gelerek fikir alıverişinde bulunduğu toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür katıldı.

Sanat Komisyonu Toplantısı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür'ün gerçekleştirdiği Sanat Komisyonu Sunumu ile başladı. Sunum sonrası katılımcılar tek tek söz alarak İzmit'te kültür ve sanat adına neler yapılabileceği üzerine fikirlerini aktardı. Toplantıda sanatçıları dinleyerek notlar alan Başkan Hürriyet, "Yapacağımız kültür sanat faaliyetlerini birlikte planlayalım birlikte yapalım istiyorum. Ortaya çıkan ürünün keyfini de birlikte sürelim. Bizim belediye olarak planladığımız çalışmalarımız var ama biliyorum ki çok akıl bir araya geldiğinde çok daha nitelikli, etkin ve daha fazla iş yapabiliriz. Biz sanata ve sanatçıya destek vermek istiyoruz. Kentteki dönüşümü sağlamak adına sizlerden gelecek desteğe ihtiyacımız var. Zamanla ve daha çok insanla İzmit'i bir sanat kentine çevirebiliriz. Atatürk'ün halkçılık anlayışı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yol yürümeye de devam edeceğiz" şeklinde sözlerini sonlandırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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