Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi
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Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek kente fayda sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.

Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi
17.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:26

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek kente fayda sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs salgını sürecinde kent genelinde özveriyle çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle, bir araya geldi. Başkan Hürriyet toplantıda Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, müdürlük amirleri ve belediyenin sınavla işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak iş başı yapan ziraat mühendisleri ile yeni projeleri masaya yatırdı.

Salgın sürecinde sürdürdükleri özverili çalışmalardan ötürü Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine kent adına teşekkür eden Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak hem yeni projelerimiz üzerinde çalışıyor hem de var olan hizmetlerimizi kentimiz için sürdürmeye devam ediyoruz. Sorumlu olduğumuz çok fazla park bahçelerimiz, yeşil alanlarımız var. Vatandaşlarımızın dışarıya çıktığında ferah ve sağlıklı ortamlarda bulunması için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel ve bakımlı park alanlarında çocuklarımız oynasın istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İnsanların nefes alacağı yeni yaşam alanları kurmak için park ve bahçeler müdürlüğü olarak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Kompost gübre üretimi, pelet üretimi gibi geri dönüşümü destekleyen projeleri, belediyemizin tasarruf edeceği projeleri masaya yatırıyor ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda üreten belediye anlayışını destekleyen ve kentimize büyük fayda sağlayacak yepyeni projelerin kararlarını aldık. Ben tüm emekçi arkadaşlarımıza harcadıkları büyük mesai ve yoğun çabalarından ötürü tüm kent adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Sınavla işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak görevlerine başlayan yeni ziraat mühendislerine de başarılar dileyen Başkan Hürriyet, "Yeni ziraat mühendislerimiz hem kırsal hizmetler projelerinde hem de park ve bahçeler projeleri kapsamında kurulacak yeni yaşam alanları çalışmalarında bizlere destek verecekler. Özellikle teknik personel alımında belediye olarak çok ciddi bir sınav süreci gerçekleştiriyoruz. Akılla, bilimle, alanında uzman kişilerle projelerimizi oluşturmak ve halkımıza, kentimize fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hem yazılı hem sözlü sınavda bağımsız komisyonumuzdan en yüksek notları alan 3 ziraat mühendisini ekibe kattıklarını açıklayan Başkan Hürriyet, "Bugün onların hem yeni fikirlerini, hem de üretkenliklerini de katarak yeni projelerimizi hep birlikte şekillendirdik. Hem de yapılan çalışmaları onlara aktararak mevcut hizmetlerimizi sunacakları katkılarla zenginleştirmek istedik. İzmit Belediyesi olarak ekiplerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İzmit Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın teknik anlamda bilgi, deneyim ve vizyon sahibi olmasına dikkat ediyoruz. Bu da belediyemizin üretkenliğini, iş yapma kapasitesi ve kalitesini arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise, "Daha önceden tohumlarını ektiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. Her koyduğumuz taşın bile kamuda çok ciddi dönüşleri oluyor. Uygulama aşamasında birçok vatandaşımız bizlere ulaşarak, projelerimize destek vermek istediklerini söylüyor, fikirlerini bizlerle paylaşıyor. Elimizdeki kaynakları bu kent için nasıl daha iyi değerlendiririz noktasında sadece ekibimizle değil tüm İzmitlilerle adeta beyin fırtınası yapmış oluyoruz. Tüm bu süreçlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ise, "Üretken, halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir müdürlük olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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