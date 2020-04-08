Başkan Hürriyet, meclis üyelerini bilgilendirdi
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Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Güncel

Başkan Hürriyet, meclis üyelerini bilgilendirdi

İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hazırlanan bilgilendirme mektubuyla meclis üyelerine yapılan çalışmaları anlatarak, görüş ve önerilerini istedi.

08.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:49
Başkan Hürriyet, meclis üyelerini bilgilendirdi

İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hazırlanan bilgilendirme mektubuyla meclis üyelerine yapılan çalışmaları anlatarak, görüş ve önerilerini istedi.

İzmit'te korona virüs salgınına mücadele veren İzmit Belediyesi, idari yönden de önemli adımlar atarak, mücadeleyi tam bir dayanışma içerisinde sürdürüyor. Önceki haftalarda siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileriyle bir araya gelerek mücadele sürecini masaya yatıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son olarak İzmit Belediyesi meclis üyelerine mektupla ulaştı. Başkan Hürriyet üyelere, Covid-19 korona virüse karşı verilen mücadeleyi anlattı.

Başkan Hürriyet, hazırlanan mektupta belediyenin tüm birimleriyle korona virüsle mücadele kapsamında sokak sokak yapılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarıyla, esnafa yapılan ekonomik destek paketleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara yapılan yardımlar, kendi üretimi maske, bone ve önlüklerin dağıtımı, yardım kampanyaları gibi onlarca faaliyet hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Hürriyet, mektupta ayrıca meclis üyelerinin önerileri ve isteklerini de yazmalarını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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