Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırdı
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İzmit Belediyesi, Hürriyet, Kocaeli, İzmit, Yaşam

Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırdı

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, maddi durumu iyi olan tüm vatandaşları, ihtiyaç sahibi olan komşularına destek olmaya çağırdı.

07.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:34
Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırdı

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, maddi durumu iyi olan tüm vatandaşları, ihtiyaç sahibi olan komşularına destek olmaya çağırdı.

İzmit Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı dayanışma kampanyasının yanı sıra güç birliğini arttırmak için yeni bir çağrıda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Parti Meclisi üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri kampanyanın lojistik merkezine dönüştürülen alanını ziyaret ederek, komşuluk ilişkilerinde ekonomik durumu gözeterek yardımlaşma kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Maddi durumu iyi olan vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çağıran Hürriyet, "Dayanışma kampanyamızın haricinde sizinle yeni yardımlaşma hareketi başlatmış bulunuyoruz. Tespit ettiğimiz ailelerin aylık gıda masraflarını size yükleyelim. Bu dönem gerçekten ihtiyacı sahibi olan, bu dönemde işsiz kalmış geliri olmayan, çoluğu çocuğu olan kirada olan Kocaeli'deki çok sayıda ailemize sayın vekilimiz destek verecek. Meclis üyelerimizin her biri de en az 5'er aileye aynı şekilde destek olacak. Bu sayıyı imkanlar ölçüsünde arttıracaklar. Tüm İzmit'e çağrımızdır. Durumu iyi olan tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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