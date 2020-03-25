Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor - Haber
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Yaşam

Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor

İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerin korona virüse karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sahaya inerek yönetiyor.

25.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:32
Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor

İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplerin korona virüse karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sahaya inerek yönetiyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların korona virüsten korunması amacıyla, Belediyenin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, korona virüse karşı hayata geçirilen uygulamaları ve çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Bu kapsamda sağlıkçıları unutmayan Başkan Hürriyet, yoğun çalışma koşullarında görevlerini yerine getiren sağlık personellerine bağışıklığı güçlendirici gıda ürünleri dağıttı. Sağlık personeline verdiği bu destekte İzmit'te yer alan hastaneleri tek tek dolaşan Başkan Hürriyet, zor şartlarda görevini yerine getiren personele moral verdi.

Koronavirüsle mücadelede bütün çalışmaları yakından takip eden Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde kurulan ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere anti bakteriyel maske üretilecek olan İzmit Belediyesi Dikimevi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet, ilk etapta sağlık kuruluşlarına teslim edilmek üzere üretilecek 8 bin adet anti bakteriyel maske yapımında çalışan emekçi personelin çalışmalarını inceleyerek, kolaylıklar diledi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in koronavirüs hastalığı stresine karşı uygulamaya koyduğu "Psiko-Sosyal Destek Hattı" Psikolog Seyhan Türkmen Yalım ve koordinesinde hayata geçirildi. Psiko-Sosyal Destek Hattı'nda, Yalım'la birlikte, Uzman Psikolog Betül Arıkan nöbetleşe olarak hizmet verecek.

Öte yandan, korona virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurularak İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Psiko-Sosyal Destek Hattı" çalışmaya başladı. Psikolog Seyhan Türkmen Yalım koordinesinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadroyla vatandaşa korona virüs stresiyle baş etme yöntemleri anlatılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Terim ve Albayrak'ın ardından Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası Haber
Terim ve Albayrak'ın ardından Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haber
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haber
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Idris Elba Muhterem Nur Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Beşiktaş Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:09:21. #1.15#
title