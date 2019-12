Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı

13.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:26

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, iki engelli oğlu ile yaşayan Nermin Kutlu'nun evini yenileyerek sağlık bir ortamda yaşamalarına zemin hazırladı.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de sık sık ziyaret ederek, yardımcı olduğu İzmitli Nermin Kutlu ile zihinsel engelli iki oğlunu belediye başkanlığı döneminde de unutmadı ve evlerini yaşanabilecek bir hale getirdi. Geçtiğimiz hafta evde tadilat çalışmaları başlatan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Nermin Kutlu'nun iki zihinsel engelli oğlunu Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi. Çocuklarından ilk defa ayrı kalan Nermin Kutlu evinin tamamlanan işlerinin ardından hem çocuklarına hem de evine kavuştu. Başkanı Hürriyet de, Kutlu ailesinin en mutlu anlarında yanlarında oldu.



Çocuklarından ilk defa ayrı kalan ve hem evine hem çocuklarına kavuştuğu anda duygusal anlar yaşayan Nermin Kutlu, "Çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzak kaldım. Onları çok özledim ama evi görünce buna değdiğini anladım. Artık çocuklarımla daha iyi koşullarda yaşayacağız. Onların yüzü gülsün benim için yeter. Evimin yeni halini çok beğendim. Destekleri için İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ellerinden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Çocuklar artık daha iyi şartlarda yaşayacaklar. Benden bir isteğiniz arzunuz olursa lütfen çekinmeyin her zaman arayabilirsiniz. Her zaman yanınızda olmaya hazırız. Evdeki diğer eksiklikleri de zamanla halledeceğiz. Çocukların eğitimi ve sağlığı konusunda da her zaman yardım etmeye hazırız" diye konuştu.



Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta imar yoluna yapılacak duvar için ihale gerçekleştirdi. Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 288.666,29 TL olurken en düşük teklif ise 197 bin 864,71 TL olarak verildi. Yaklaşık maliyeti 326 bin 775,37 TL olarak belirlenen ihalede işin süresi 120 gün olarak açıklandı. Kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA