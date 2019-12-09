Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler

Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, camiye ayakkabı ile girdiğine dair asılsız paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

09.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:04
Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu

(İHA) – Belediye Başkanı , camiye ayakkabı ile girdiğine dair asılsız paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, camiye ayakkabı ile girdiğine dair asılsız paylaşımlara yönelik suç duyurusunda bulundu. Sabah saatlerinde aralarında muhtarların da olduğu kalabalık bir grupla Adliyesine gelen Hürriyet, basın açıklaması yaparak suç duyurusu yaptı. Şahsına, köy halkına ve muhtarlara iftira atıldığını ifade eden Hürriyet, "Bu ülkeye, bu kente kavga değil huzur lazım" dedi.


Fethiye köyünde halkıma yaptığımız hizmetleri tanıtırken, oradaki eksiklikleri gözlemlerken çekilen fotoğrafları fütursuzca, 'Bunlar ahıra girer gibi camiye girdiler şeklinde' çok ağır ifadelerle paylaşımda bulundular. Oradaki halkın ne duruma düşeceğini, sosyal medyada nasıl kötü hakaretlere uğrayacaklarını düşünmeden paylaşım yaptılar. Kendimden daha çok o halk için üzülüyorum. Orada çok iyi niyetli bir çaba gölgede kaldı. Kalkıp da camimize, değerlerimize bu şekilde hareket edecek insanlar değiliz. Bunu bile bile iftira atmak inancımıza ve ahlakımıza aykırı durumdur. Bu paylaşımları kimler yaptıysa hepsinin görüntüleri aldık ve suç duyurusunda bulunarak milletvekilleri de dahil hepsine tazminat davası açacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler