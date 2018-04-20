Başkan, Hürriyet Caddesi Esnaflarıyla Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hürriyet Caddesi esnafları ile bir araya geldi.

Esnaflarla bilgi alış verişinde bulunan Başkan Saraçoğlu, Göreve geldiğimiz günden bu yana Kütahya'mız için sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizler için kıymetlidir. Her fırsatta sizlerle bir araya gelerek sizlerin yasalar çerçevesinde istek ve arzularını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizler şehrimizin önemli bir kesimini oluşturuyorsunuz. Esnaflarımız ülke ve şehir ekonomisinin lokomotifi gibidir. Amacımız şehrimizdeki esnafımızın karşılaştığı sıkıntıları, yapılması gereken çalışmaları sizlerle görüş alışverişinde bulunarak en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktır. Kütahya Belediyesi olarak kapımız tüm hemşehrilerimize olduğu gibi sizlere de her daim açıktır" dedi.

Program, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli de eşlik etti.(EFE) - KÜTAHYA