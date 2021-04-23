Başkan Hürriyet, bozuk yolları Valiliğin cevabına bağladı Açıklaması
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Başkan Hürriyet, bozuk yolları Valiliğin cevabına bağladı Açıklaması

Başkan Hürriyet, bozuk yolları Valiliğin cevabına bağladı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit'in mahalle ve sokaklarında bozuk yolları yapabilmek için gerekli stabilize malzemenin sağlanacağı terk edilmiş taş ocağını çalıştırmak isteyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ruhsat talebiyle ilgili olarak "Geçen yıl ağustos ayından bu yana Valilik'ten cevap bekliyoruz" dedi.

İzmit'in mahalle ve sokaklarında bozuk yolları yapabilmek için gerekli stabilize malzemenin sağlanacağı terk edilmiş taş ocağını çalıştırmak isteyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ruhsat talebiyle ilgili olarak "Geçen yıl ağustos ayından bu yana Valilik'ten cevap bekliyoruz" dedi.

İzmit sınırlarında yaşayan vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması, zamanla bozulan yolların onarılması için çalışma başlatan İzmit Belediyesi, stabilize dolgu malzemesi temin etmede yaşanan sorunları dile getirdi. Kocaeli Valiliği'nden stabilize malzeme temini için taş ocağı işletme ruhsatı talebine yanıt alamadığına dair bilgilendirme yapan İzmit Belediyesi, taş ocağı ruhsatı alana kadar halkın taleplerini yerine getirebilmek için 29 Temmuz 2019, 21 Aralık 2020 ve 8 Ocak 2021'de Büyükşehir Belediyesi'nden stabilize malzeme talep etti. Vatandaşa hizmet edebilmek için malzeme temini girişimleri sonuçsuz kalan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesaplarından "Hala cevap bekliyoruz" diyerek süreci kamuoyuyla paylaştı.

Köy halkı, çiftçi ve muhtarların stabilize malzeme talebi hakkında geçen yıldan bu yana beklemede olduklarını kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bozuk yolların düzenlenmesinde kullanılan stabilize malzemenin, bir inşaat firmasınca terk edilen taş ocağından temini ve ruhsatının da belediyemize devredilmesi için Kocaeli Valimiz sayın Seddar Yavuz ile iki kez yüz yüze görüştük. Ruhsatın tarafımıza verilmesi ve stabilize malzeme talebinin karşılanması halinde, köy yollarındaki yaşanan mağduriyetleri hızlıca gidereceğiz. Ayrıca Valilik'ten izin alana kadar Büyükşehir Belediyesine stabilize malzeme temin edilmesi talebinde bulunduk. Olumlu dönüş yapılması halinde halkımızın taleplerini karşılayabileceğiz. Geçen yıl ağustos ayından beri taleplerimizin onaylanmasını beklediğimizi belirtir, süreci kamuoyunun takdirine sunarız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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