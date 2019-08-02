Başkan Hürriyet, Bekirderelilerle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Anlat İzmit Söz Sizde" etkinlikleri kapsamında Bekirdere Mahallesi esnafı ve halkıyla buluştu.

Programda İzmit Belediyesi meclis üyeleri, İzmit Belediyesi birim müdürleri ve bölgede yer alan mahallelerin muhtarları hazır bulundu. Başkan Hürriyet programda vatandaşların sorunlarını tek tek dinlerken birim müdürleri de yaşanan sıkıntıları not aldı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu toplantılarımızın amacı hem bu görevi bizlere verdiğiniz için teşekkür etmek, hem de sizin yaşadığınız sıkıntı ve sorunları sizlerle birlikte yerinde tespit etmek amacıyla buluşuyoruz. Bu toplantılarımız devam edecek. Önce sorunları tespit ediyoruz, daha sonra sorunların giderilip giderilmediğiyle ilgili toplantılarımız olacak" dedi.

Vatandaşlardan gözü ve kulağı olmalarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Her gün bir mahallede bir araya geliyoruz. Bugün Bekirdere'de buluştuk. Bu toplantılarda müdürlerimiz ve amirlerimiz hazır bulunuyor. Çünkü sorunları hemen çözmek adına sizlerle birlikteyiz. Sizlerden ricam benim gözüm kulağım olun. Her türlü sorunu bana rahatlıkla iletebilirsiniz. Benimde sizlerden özellikle esnaflarımızdan bir ricam var. Lütfen kurallara uyalım. Kurallara uyalım ki bir başkasının hakkını engellemeyelim. Kadınlarımız kıraathanelerin önlerine atılan masalardan dolayı rahatsız oluyorlar. Lütfen bu konuda biraz daha hassas olalım. Hani derler ya herkes önce kendi kapısının önünü süpürmeli diye bunu uygulayalım. Bunları yaparsak hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız için daha güzel yaşam alanları olur" diye konuştu.

Göreve geldiklerin günden beri israfın önüne geçtiklerini söyleyen Hürriyet, Güzel işler yapacağız. 15 yıl sonra belediyeyi almamıza rağmen birçok projenin alt yapısını oluşturduk. Eylül ayında stratejik plan çıkacak. Bizde 5 yıl boyunca verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ayrıca göreve geldiğimiz günden beri israfın önüne geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Ben kendi aracımı kullanıyorum. Hiçbir şahsi işimi belediyenin imkanlarıyla yapmıyorum. Tasarruf için sağlamak adına gereken her şeyi yapıyoruz. Tüm lüks araçları geri gönderdik. İsrafın önüne geçtikten sonra şeffaf yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Belediyenin tüm meclis toplantıları, ihaleleri ve satım alım işleri canlı yayınlanıyor. Halkımız yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olabilir. Bu anlayışla çalışıyoruz. Biz ranta değil halka hizmet ediyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA