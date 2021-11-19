Başkan Hürriyet, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından, yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesinin açılış toplantısı yapıldı. Video konferans yolu ile yapılan açılışın toplantısında "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı", projede yer alan tüm belediye başkanları ile hep birlikte imzalandı.

Proje kapsamında İzmit Belediyesi pilot belediye seçildi. Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sonuç odaklı çalışmalara imza atmak için ilk olarak yaptığımız işlerden biri atıl durumdaki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü aktif hale getirerek ciddi bir kadrolaşmaya gitmek oldu. Burada imzalayacağımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına atılan önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde uygulamaya geçirilecek. Buna göre, yerelde kadın - erkek eşitliğini geliştirmek için "Yerel Eşitlik Eylem Planı" oluşturulacak. Plan kapsamında kadınlara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve hayata geçirilecek. Bu planı oluşturma ve uygulama aşamalarında tüm ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. - KOCAELİ

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