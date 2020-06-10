Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Manisa ziyaretini değerlendirdi AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ziyareti Manisamız açısından çok güzeldi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ziyareti Manisamız açısından çok güzeldi. Manisamızda TOKİ ve Kentsel Dönüşüm anlamında birbirinden değerli çalışmalar hayata geçirilecek" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretlerinde bir takım müjdelerde bulunmasının önemli olduğunu ve ziyaretin Manisa açısından oldukça faydalı geçtiğini vurgulayan Başkan Hızlı, "AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur ve Manisa Milletvekillerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u Manisa'ya davet etmişti. Bakanımız Manisa'ya hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Sayın Bakanımızın geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa'ya bir ziyareti olmuştu. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde depremden hasar gören mahallelerde incelemelerde bulunan bakanımızın talimatları ile acil yıkılması gereken 193 binamızın yıkımını tamamlandı. Ağır hasarlı 672, yıkık 49 binamızın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kırkağaç'ta bulunan 72 afetzede vatandaşlarımızın konut talebi oldu. Bu taleplerle ilgili çalışmalar sürüyor. Manisa Kırkağaç ve Akhisar'da TOKİ başkanlığımızla 100'er konut yapma sözümüz var. Söz verdiğimiz konutları 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında yapıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine deprem dolayısıyla 7 milyon lira hibe desteği verildi." dedi.

Başkan Hızlı, Bakan Kurum'un Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki kentsel dönüşüm alanlarındaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Manisa'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar kira yardımı ve hizmet alımları olmak üzere yaklaşık 74 milyon liralık destek sağlandığını ve bu desteklerin devam edeceğini belirtti.

TOKİ'nin Manisa merkezde ve ilçelerindeki çalışmalarının da önemli olduğunu kaydeden Başkan Hızlı, Bakan Kurum tarafından müjdesinin verildiği Millet Bahçelerinin de Manisalılara hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA