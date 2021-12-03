Başkan Hisarcıklıoğlu Sivas'a geliyor

SİVAS (İHA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 120. Yılı dolayısıyla Sivas'a geliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 120. yıl kuruluş etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a geliyor. Hisarcıklıoğlu burada çeşitli açılış ve programa katılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan STSO Başkanı Mustafa Eken, "1901 yılında kurulan Sivas TSO, 120 yılı geride bıraktı. Sivaslı iş insanlarına kaliteli ve çağın gereksinimlerine uygun hizmetler sunan Odamız, bu anlamlı yıl dönümünü programıyla TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, il protokolümüz, STK'larımız ve üyelerimizle kutlayacağız" dedi.

"Odamız artık devler liginde"

Başkan Eken, "3 Aralık bizim için önemli bir tarih. İnşallah Odamızın 120'nci yılını hep beraber, tüm Sivas'la, iş dünyamızla birlikte kutlayacağız. 3 Aralık'ta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile istihdam sağlayan firmalarımıza, vergi rekortmeni firmalarımıza ve 40 yıllık üyelerimize ödül vereceğiz. Odamıza ve üyelerimize yakışır bir etkinlik düzenleyeceğiz. Odamız artık devler liginde. Tabir-i caizse şampiyonlar ligindeyiz. Bu gurur hepimizin, tüm üyelerimizin, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin. 120 yılımızı da bu çerçevede kutlayacağız, TOBB Başkanımızı da hep birlikte misafir edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet