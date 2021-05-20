Başkan Hilmi Kulluk: "5 Haziran'da aday olmayacağım"
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Başkan Hilmi Kulluk: "5 Haziran'da aday olmayacağım"

Başkan Hilmi Kulluk: '5 Haziran'da aday olmayacağım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Konya'da yaşayan herkes Konyaspor'u çok seviyor ama iş icraata geldi mi pamuk şeker gibi kimseyi ortada bulamıyoruz" diyerek yeni dönemde tekrar aday olmayacağını söyledi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Konya'da yaşayan herkes Konyaspor'u çok seviyor ama iş icraata geldi mi pamuk şeker gibi kimseyi ortada bulamıyoruz" diyerek yeni dönemde tekrar aday olmayacağını söyledi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk daha önce 24 Haziran'da yapılması planlanan fakat pandemi tedbirleri nedeniyle 5 Haziran'a ertelenen olağanüstü kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Başkan Hilmi Kulluk'a İkinci Başkan Ekrem Coşkun ve Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş eşlik etti. Sözlerine 5 Haziran'da aday olmayacağını söyleyerek başlayan Kulluk, "Ben yaklaşık 3 senedir bu görevi ifa ediyorum. 3 yılda çok şey gördüm. Neyi gördüm derseniz, Konya'da yaşayan herkes Konyaspor'u çok seviyor. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Herkes konuşurken 'yaparız, ederiz' diyor. Ama iş icraata geldi mi pamuk şeker gibi kimseyi ortada bulamıyoruz. Konyaspor'un bütün yükü yönetim ve bakanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın, kamunun sırtında. Nereye kadar biz bunu taşıyacağız? Nereye kadar kamu bunu taşıyacak? Ben her kongrede bunu dile getirdim. Gelin hep beraber bu işi yapalım. Hep beraber paylaşalım. Ama maalesef Konya'da bu işin karşılığını göremedim. Ana sıkıntı bu. Bir yönetim seçildiği zaman o yönetimde 100 kişi gelirse geriye kalan 200 kişi muhalefet yapıyor. Ama 'bir şeyin de ucundan biz tutalım, bu marka hepimizin' diyen maalesef yok. Belki bunda benim de kusurum vardır, yok demiyorum" dedi.

Konyaspor'un en başarılı zamanının istatistik olarak 66 puanla Ahmet Şan dönemi olduğunu dile getiren Kulluk, "Ondan sonraki dönem de bizim dönemimizdir. Problemlerimiz var mı? Var. Bu problemler 15 kişinin sırtında, kamunun sırtında olursa bu işi çözmek mümkün değil. Ülkenin ekonomisi belli, yapılanlar belli, kur artışları belli. 'Gelin paylaşalım' diyoruz ama kimse yok. Eleştirmeye gelince twitter, facebook olsun yangın yerine dönüyor, yazıyorlar. Sahte hesaptan yazmak, söylemek çok kolay. Mühim olan adını, sanını söyleyerek direkt sormak. Hamdolsun biz göreve başlarken hep şunu söyledik: Niyetimiz halis, akıbetimiz hayır olacak" ifadelerini kullandı.

Kulluk, Konyaspor'un mevcut borcunun ne kadar olduğu sorusuna ise, "Konyaspor'un şu anda karşılıksız bir borcu kesinlikle yoktur. Borcunun karşılığı vardır. Aktifine bakıldığı zaman zaten bilançosunda bu gözükür. Mal varlığı şu anda Konyaspor'un borcunu karşılayacak düzeydedir. Ne kadar borcumuz var derseniz, 240 milyon lira borcumuz var şu anda. Bunu da karşılayacak olan büyüklüğümüz mevcut" cevabını verdi. - KONYA

Başkan Hilmi Kulluk: '5 Haziran'da aday olmayacağım'
Başkan Hilmi Kulluk: '5 Haziran'da aday olmayacağım'
Başkan Hilmi Kulluk: '5 Haziran'da aday olmayacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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