- Başkan Hilmi Güler: "Orduspor'u eski şanına kavuşturacağız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Orduspor olmadan Ordu halkı, Ordu halkı olmadan Orduspor olmaz"

"Geleceğin Orduspor'unu hazırlayacağız"

İSTANBUL - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Orduspor'u eski günlerine tekrar kavuşturacaklarını belirterek, "Bizim amacımız ve gayemiz, daha önceden bir efsane olarak ortaya çıkan Ordusporumuzu tekrardan eski şanına ve güzel günlerine getirmek. 'Düşünen, üreten ve yarışan Ordu' sloganıyla geleceğin Orduspor'unu hazırlayacağız" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İstanbul'da spor basınıyla buluştu. Orduspor'un yeninden ayağa kalkması ve eski günlerine kavuşması için hayata geçirecekleri projelerden bahseden Başkan Güler, "Bizim amacımız ve gayemiz, daha önceden bir efsane olarak ortaya çıkan Ordusporumuzu tekrardan eski şanına ve güzel günlerine getirmek. Bunun için çalışıyoruz ve büyük bir çaba içindeyiz. Orduspor konusunda da diğer konularda olduğu gibi bilimsel ve teknik olarak çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili olarak akademik bir grup çalışmalarını yapıyor. Bu hocalarımızın hazırladığı Orduspor'un geçmişi, dünü, bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları toparladık. Belirli bir noktaya geldi, artık bunları kamuoyuyla paylaşacak duruma geldik. Bundan sonra çok sağlam bir alt yapıyla Orduspor efsanesini ve Orduspor özlemini birlikte gerçekleştireceğiz. 'Düşünen, üreten ve yarışan Ordu' sloganıyla başladığımız çalışma, Orduspor'u ve spor faaliyetlerini de kapsayacak. Tabii ki spor sadece futbol değil. Diğer amatör dallara da büyük ağırlık veriyoruz. Zaten Ordulu gençlerin ferdi sporlardaki başarısı güreşte, boksta, karatede ve judoda faaliyetleri zaten çok iyiydi. Bunun dışında denizle olan çalışmaları kano, yelken, yüzmeyle gerçekleştiriyoruz. Burada da iddialı bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Orduspor'un tesisleri sadece bir takım değil. Birkaç sahada çalışmaları kapsayacak şekilde geniş gidiyor. Dolayısıyla iddialı bir programı birlikte sürdürüp Orduspor efsanesini futbolla birlikte çok canlı ve gerçekçi bir programla ortaya çıkaracağız" dedi.

"Orduspor sevdası hiçbir engel tanımaz"

Birlik ve beraberlik içinde Orduspor'u eski günlerine kavuşturmak istediklerini belirten Başkan Gürel, "Buradaki temel konu birlik ve beraberlik. Yani birlikten güç doğar. Birlik ve beraberlik içinde bir Orduspor oluşturmak istiyoruz. Burada tabi bizim efsanevi diye bahsettiğimiz takım mor-beyazlı Orduspor. Orduspor'un renkleri de aslında kendi içinde bir mesaj. Mor; disiplini, gücü, cesareti ve asaleti ortaya koyan bir renk. Beyaz da şeffaflığı, temizliği ve sadeliği ortaya koyan bir renk. Dolayısıyla burada mor-beyazı bir formül olarak ele alıp o efsanevi Orduspor'u yeniden ortaya çıkarmak. Tabii bir de Yeni Orduspor var. Yeni Orduspor da faaliyetlerini sürdüren bir takımımız. Üçüncü olarak da Altınordu'muz var. O da Ordu'nun merkez ilçesi olan Altınordu'nun takımı. Ordu dendiği zaman Altınordu anlaşılıyor ondan sonra Fatsa ve Ünye geliyor. Ordu'nun üç tane takımı var; efsane dediğimiz mor beyazlı Orduspor, Yeni Orduspor ve Altınordu. Benim ideal olarak baktığım şey üçünün bir araya gelmesi ve güç birliği oluşturması. Bunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Yapmak istediğimiz bu birlik beraberlikle efsanevi Orduspor'u ve Ordu'nun Orduspor özlemini ortaya çıkartmak. Bu formada aşk ve sevda var. Bunun için bir engel tanımıyoruz açıkçası. Çünkü Orduspor sevdası hiçbir engel tanımaz. Biz de bu engel tanımayan Ordu'ya da güzel bir Orduspor hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Orduspor olmadan Ordu halkı, Ordu halkı olmadan Orduspor olmaz"

Geleceğin Orduspor'unu inşa ettiklerini söyleyen Başkan Gürel, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve aynı zamanda Orduspor taraftarıyım. Tabii ki efsanevi Orduspor aynı zamanda bizim geçmişimiz, geleceğimiz, şerefimiz, gencimiz, aşkımız, sevdamız ve heyecanımız. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu söylediğim özellikleri şimdi güçlü bir şekilde uygulamaya geçirmek. Bunun için alt yapı çok önemli. Bununla ilgili tesislerimiz gayet güzel. Belki kamp yeri olarak Mesudiye'deki Keyfalan Yaylası'nı aynı Perşembe Yaylası'nı düşünüyoruz. Bu sadece Ordu için değil Milli Takım'ın ve diğer takımların da gelebileceği tesisler oluşturacak. Bununla ilgili spor okulu düşünüyoruz. Çünkü Ordu, çok iyi futbolcular ve sporcular yetiştiren bir şehir orada efsanevi futbolcular yetişti. Amacımız kendi imkanlarıyla ortaya çıkan gençlerimizi yetiştirmek, erdemli bir nesil ve sporcu yetiştirmek. Ordu Üniversitesi'ndeki hocalarımızla önemli bir çalışma yaptık. Dolayısıyla ayakları yere basan bilimsel ve teknik bir çalışmayla geleceğin Orduspor'unu ve Ordu'sunu birlikte hazırlamaya çalışıyoruz. Yani geleceği gençlerle birlikte yazacağız. Ben burada daha çok yöneten değil yönlendiren olacağım. İşi de bilen arkadaşlarla yapacağız. Ulu Önder Atatürk'ün bahsettiği çevik, akıllı ve ahlaklı bir gençliğin yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun sonucunda da yarışan bir Ordu gençliği olursa bu ülkemiz için de önemli bir kazanç olacaktır. Böylece bu başarılı geçmişini başarılı bir gelecekle birleştirecek. Bütün imkanlar Ordu gençliğinin ve mor beyazlı Orduspor'un olması için seferber edilecek. Zaten bununla ilgili sözüm vardı, ben de tüm sözlerini yerine getiren biriyim. Bunu da yerine getireceğiz inşallah. Süper Lig Sevdasına adım adım yükselmek asıl amaç. Orduspor olmadan Ordu halkı olmaz, Ordu halkı olmadan Orduspor olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA