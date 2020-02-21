Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu

21.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:23

Cuma Buluşmaları'nın önemine değinen Başkan Hasan Kılca, "Hem istişare geleneğini sürdürüyoruz hem de bu sayede hizmetlerimiz bereketleniyor" dedi.

Cuma Buluşmalarını sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki Kadı İzzettin Camii'nde kılınan namazın ardından bölge sakinleri ve esnaflarla buluştu.

Esnafın ve vatandaşların Cuma Günü'nü tebrik eden Başkan Hasan Kılca, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Hasan Kılca, her daim halkın içinde, milletin isteklerine önem veren bir anlayışı benimsediklerini, Cuma Buluşmaları'nın da bu anlamda çok güzel bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Cuma Buluşmaları ile hem bölgedeki vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini hem de istek ve önerileri dinlediklerini belirten Kılca, "Böylece hem istişare geleneğini sürdürüyoruz hem de hizmetlerimiz bereketleniyor. Hemşehrilerimizin dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz, ilçemiz gün geçtikçe çok daha güzelleşecek, güçlenecek. Allah beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki Kadı İzzettin Camii'ndeki Cuma Buluşması'nda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürlerinin yanı sıra, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı ve Karatay Belediyesi meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Bültenler