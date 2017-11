- Başkan Hasan Can, Sinop İş Adamları Derneği Forumu'na katıldı



İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Sinop İş Adamları Derneği'nin düzenlediği forumun açılışına katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Sinop İş Adamları Derneği'nin Forum açılışına katıldı. Ümraniye Belediyesi de işadamlarının buluştuğu forumda stant açtı. Ümraniye Belediyesi'nin açmış olduğu stantta, 14 yıldır yapmış oldukları resim, şiir, hikaye yarışmalarında dereceye giren kitaplar ve Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda yapılan ürünler sergileniyor. Ümraniye Belediyesi'nin 14 yıldır yapmış olduğu hizmet ve projelerini de anlatan sinevizyon gösteriminin izletildiği foruma Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve çok sayıda işadamı katıldı. Başkan Can misafirlerini Ümraniye Belediyesi standında ağırlayarak sohbet etti.

"Sinoplularla el ele bir tablo sergileyelim istedik"

Konuklarını stantta ağırlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Bu gün, Sinoplu İş Adamları Derneğimizin bir fuarında bir aradayız. Son zamanlarda hemşeri dernekleri kendilerini tanıtma, memleketlerini tanıtma, memleketlerinin ürünlerini tanıtma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bu tanıtım günleri yapılıyor. Doğrusu çok da güzel oluyor. Hem ekonomimizin hızlı kalkınmasına katkı sağlıyor, yerli iş adamlarının birbirlerini tanımalarına vesile oluyor, yeni iş birlikleri kurmalarına vesile oluyor. Dolayısıyla ben Sinoplu İş Adamları Derneğini kutluyorum. Biz de bu gün burada bir stant açmak suretiyle, Sinoplularla el ele bir tablo sergilemek istedik" diye konuştu.

"Sinoplu işadamları ortaya iyi işler çıkartacak"

Bir Sinoplu olarak foruma katıldığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Uzun yıllar İstanbul'da çalışmış bir Sinoplu olarak, bu fuara gelince gördüm Sinoplu'nun potansiyelini. Biliyoruz ki burada olamayan, bundan çok daha fazla Sinoplu var. Demek ki bu fuar çok önemli bir açığımızı kapatmış, önemli bir yaraya parmak basmış. Sinoplu potansiyelinin farkına varacak. Sinoplu dayanışabileceği, kaynaşabileceği, güvenebileceği işi dünyasındaki akranlarının farkına varacak. Böylece hem istihdam hem dayanışma hem de ekonomik anlamda iyi işler ortaya çıkacak. İşadamları derneğimizin ilk defa böyle bir organizasyonu oluyor. Bu konuda gösterdikleri fedakarlık için tüm ekibi kutluyorum" dedi.