Başkan Hasan Akgün: "İstanbul'u etkileyecek depreme sıranın geldiğini görüyoruz"
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Başkan Hasan Akgün: "İstanbul'u etkileyecek depreme sıranın geldiğini görüyoruz"

Başkan Hasan Akgün: "İstanbul'u etkileyecek depreme sıranın geldiğini görüyoruz" Büyükçekmece'de 16 konuttan oluşan riskli yapı yıkıldı Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 16 konuttan oluşan riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi.

22.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:49

Başkan Hasan Akgün: "İstanbul'u etkileyecek depreme sıranın geldiğini görüyoruz"

Büyükçekmece'de 16 konuttan oluşan riskli yapı yıkıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 16 konuttan oluşan riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi. Alanda incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyük bir risk ile karşı karşıyayız. Her gün sallanıyoruz. İstanbul'u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini görüyoruz. 7 ile 7.8 arasında bir deprem bekleniyor" dedi.

Türkiye'de meydana gelen son depremlerin ardından tedbirler alınmaya devam ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan ve deprem riski olan yapıları tek tek tespit edip yıkıyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki 2693 parsel üzerindeki 16 konuttan oluşan riskli yapının yıkımı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Yıkım öncesinde riskli binanın çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Yapılan yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.

"İstanbul'u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini görüyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de deprem hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiğinin bilgisini vererek, "Korona virüs ile mücadelemiz de devam edecek. Bilinen gerçek deprem bizi vuracak. Bu kapsamda her hafta en az 2-3 tane riskli yapının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bazı yerlerde deprem olması durumunda ilçelerde yıkılacak olan yapıların sayıları geçiyor. Bunlar hayali rakamlardır. Çünkü daha büyük çapta yıkım olacaktır. 300-350 tane binamızı yıkıp, Kumburgaz sahili planlarını büyükşehirden çıkardıktan sonra o bölgede de sıkıntımızı ortadan kaldıracağız. Büyükşehir belediye meclisi temmuzda açılacak. Arkadaşlarımdan ricam hangi belediye başkanı deprem ile mücadeleye daha büyük önem verdi ise onun projelerini öne alın. Büyük bir risk ile karşı karşıyayız. Her gün sallanıyoruz. İstanbul'u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini görüyoruz. 7 ile 7.8 arasında deprem bekleniyor" dedi.

Başkan Akgün açıklamasının devamında, "Marmarayı depreme hazırlamamız gerekir. Durmadan yorulmadan eski binaları yıkmaya devam ediyoruz. Perşembe günü E-5 kapanacak ve orada bir yıkım yapacağız. Herkes bunun farkına varsın. Kentsel dönüşüm çalışmaları Büyükçekmece'de yüzde 80 oranında tamamlandı. Kumburgaz sahili ve şehir merkezinde bulunan bazı riskli binaların yıkımı ile bu işi tamamlayacağız. Bu binalar çok güzel görünüyor olabilir; ama kumu denizden alınmış. İnsan bakar dışarıdan çok güzel görünür ama içeriden perişan durumda. Bunlar üflesen yıkılacak binalar. Denizden alınan kumla yapılan binalar depremde çok can alacak. Biz bu binaları tek tek yıkıyoruz. Büyükşehir belediye meclisini uyarmak istiyorum. Deprem ile ilgili gelen planları onaylasınlar" açıklamasına yer verdi.

Yıkılan apartmanda bulunan bir kişinin kendilerini 6 aydır beklettiğini belirten apartman sakini Hanife Davran ise, " Hasan başkanımız sağ olsun kentsel dönüşüm konusunda çok ısrarcı oldu. Bu konuda bize katkı vererek çok yardımcı oldu. Çok şükür bu günleri gördük. Ben bütün vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme destek vererek duyarlı olmalarını istiyorum. İnatla olmayacak itirazlar yapmasınlar. Yarın bir deprem olduğunda hepimizin canı yanacak. Çok şükür bu günleri gördük. İnşallah yakında evlerimizin yapımı tamamlanır. Belediye başkanımız bize çok destek verdi. Her sürecini takip etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Akgün: 'İstanbul'u etkileyecek depreme sıranın geldiğini görüyoruz'

Kaynak: İHA

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