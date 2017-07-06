Başkan Hasan Akgün: "Avrupa Parlamentosu Yanlış Yapmıştır"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören raporu kabul etmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi.



Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde 2000 yılından beri Türkiye milli delegasyonu üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören raporu kabul etmesinin "son derecede yanlış bir karar olduğunu" belirtti.



"Ciddi bir yaptırım öneren tekliftir"



Dr. Akgün, "Avrupa Parlamentosu bu raporu kabul etmemeliydi. Bu raporun kabul edilmesi hem Avrupa hem de ülkemiz için olumsuz olmuştur. Ancak, rapor bağlayıcı değildir ve raporun sınırlı bir gücü bulunmaktadır. Bu rapor özünde, Avrupa ülkelerine, bize karşı ciddi bir yaptırım öneren bir tekliftir. Umarım hiçbir ülke bu teklifi kabul etmez, zaten edilmemeli de. Ancak bu bir uyarıdır da. Türkiye ile AB arasındaki herhangi bir çatlak hiçbir ülkeye yarar sağlamaz. Bölge barışı ve bölge ekonomisi bu iki gücün dostluğuna ihtiyaç duymaktadır" diye konuştu. Dr. Akgün Avrupa ile ilişkilerin bundan sonra daha gerçekçi ve daha sağlam temellerde gelişmesi gerektiğini belirtti.



Ekonomik dengelere dikkat çekti



Başkan Dr. Akgün, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında çözülemez ve vazgeçilemez ilişkiler bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin en yoğun ekonomik ilişkileri Avrupa ülkeleriyledir. Avrupa'nın ülkemizde çok yoğun yatırımları bulunmaktadır. Öte yandan birçok yurttaşımız Avrupa'da iş kurmuş durumdadır. Yani artık Avrupa ve Türkiye birbirinden kopamaz haldedir ve gelecekte de bu böyle devam edecektir" dedi.



"Türkiye'nin çıkarlarını savunmak önceliğimizdir"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa'da her platformda Türkiye'nin gittikçe yalnızlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Türkiye bu konuda uyanık olmalı ve önlemini daha ciddi bir biçimde almalı" dedi. Dr. Akgün, "raporda çok sorunlu başka bölümler de var" diye konuştu. Akgün şöyle devam etti: "Ülkemizin uluslararası arenada yalnızlaştırılması girişimlerine asla müsaade etmeyiz. Ülkemizin çıkar ve menfaatlerinin savunulması bizim başlıca görevimizdir. Örneğin Kıbrıs konusunda, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde bizim her zaman karşı çıktığımız görüşler, bu rapora girmiştir. Bunu da kabul etmemiz mümkün değildir." - İSTANBUL