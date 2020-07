Başkan Harıkçı'dan Basın Bayramı mesajı Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Harıkçı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Halkın sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını vurgulayan Başkan Harıkçı, gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icrasıyla birlikte zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.

Harıkçı, "24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlanıyor ama gelmiş olduğumuz durum ve basın sektöründe yaşanan sıkıntılar bu günü bizlere unutturmuş durumda. Basın, en sıcak haberlerin halka duyurulmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Yazılı, görsel ve işitsel medya ile teknolojik gelişmeler ilerleme kaydetmektedir. İnternet gazeteciliği ve sosyal medya ile farklı bir boyut kazanmış gazetecilik mesleğinin icrası, bir o kadar önem kazanmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Korona Virüs salgının ortaya çıktığı andan itibaren basın mensupları, basın kuruluşları ortada yaşanan sıkıntılara, salgına rağmen kamuoyunu aydınlatmak adına sahada çalışarak elinden geleni yapmış, sağlık çalışanları kadar risk altında özverili bir şekilde görevini yapmıştır. Kamu görevi gören basın kuruluşları ve basın çalışanları son yıllarda ülke geneli olduğu gibi ilimizde sektörel bazda sıkıntılar yaşamaktadır. Tek gelir kaynağı olan reklam pastası her geçen gün küçülmüş sıkıntılar içinde yayın hayatını sürdürmeye çalışan basın kuruluşları personel çıkarmak zorunda kalmış, birçok kuruluş yayın hayatına son vermiştir. Basın sektöründe çalışmak, hizmet vermek oldukça zahmetli ve özveri isteyen bir iş. O nedenle bu işi gerçek manada yapan ile yapmayanın ayrıştırılması gerekmektedir. Günümüz çağında bir cep telefonuyla fotoğraf çekip paylaşım yapanda kendisini gazeteci görmekte, çok cüzi paralara açılan bir sosyal medya hesabı, doğru dürüst açılmayan bir internet sitesi ile ortaya çıkan bir kişi bu işi uzun yıllardır yapan, sahada gece gündüz demeden mücadele eden, canını hiçe sayıp haber peşinde koşan, tek işi ve tek gelir kaynağı bu iş olan arkadaşlarımız diğerlerinden ayrı tutulmalıdır. Devletimizden beklentimiz bir an evvel internet yayıncılığı ile ilgili bir yasanın çıkarılarak yürürlüğe girmesi ve internet yayıncılarının desteklenmesidir. Demokrasinin koruyucusu olan basının, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı takdire şayandır. Yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en derin kalbi muhabbetlerimle tebrik ediyor, vefat etmiş meslektaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA