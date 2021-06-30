Başkan Hançerli'den kendisi ile aynı kaderi paylaşan Samet'e destek
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Başkan Hançerli'den kendisi ile aynı kaderi paylaşan Samet'e destek

Başkan Hançerli'den kendisi ile aynı kaderi paylaşan Samet'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Samet Aktepe, kendisi gibi 18 yaşında kollarını kaybeden Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Av. Turan Hançerli ile buluştu.

Aydın'da geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Samet Aktepe, kendisi gibi 18 yaşında kollarını kaybeden Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Av. Turan Hançerli ile buluştu. Aktepe'ye kendi tecrübelerini anlatan Başkan Hançerli, Samet'in umutsuzluğa kapılmamasını istedi.

Aydın'da geçtiğimiz yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan 18 yaşındaki Samet Aktepe'ye protez kollar takılması için İncirova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri sonucu Aydın Valiliği'nin izni ile 25 Mart'ta yardım kampanyası başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İncirova gezisi sırasında tanıştığı Samet'e Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'yi örnek göstermişti. Hançerli'nin iki kolunu kaybetmesine rağmen hayata tutunduğunu, belediye başkanlığı görevini de başarıyla yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Kaza üzücü bir durum ama hayatın sonu değil. Ben inanıyorum ki sen de aynı Avcılar Belediye Başkanımız gibi hayata tutunacaksın" dedi.

"Umutsuzluğa kapılma"

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Samet, Hançerli'yi makamında ziyaret etti. Kendisi gibi 18 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu iki kolunu kaybeden Başkan Hançerli; yaşadığı tecrübelerini Samet ile paylaşarak, umutsuzluğa kapılmamasını söyledi.

Hançerli; "Engeller beni hiçbir zaman durdurmadı, Samet kardeşimi de durduramayacak. Samet'in bir akrabası da ben oldum. İstanbul'da sürecek tedavisiyle birebir ilgileneceğim. Tedavi tamamlanana kadar da destekçisi olacağım. Ayrıca İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya da Samet ile yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Başkan Hançerli'den kendisi ile aynı kaderi paylaşan Samet'e destek
Başkan Hançerli'den kendisi ile aynı kaderi paylaşan Samet'e destek
Başkan Hançerli'den kendisi ile aynı kaderi paylaşan Samet'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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