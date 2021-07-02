Başkan Hançerli "Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak"
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Başkan Hançerli "Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak"

Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Avcılarlı iş adamları Bathonea Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Avcılarlı iş adamları Bathonea Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu.

Avcılar Firuzköy Yarımadası'ndaki arkeolojik araştırmaların yürütüldüğü Bathonea Antik Kenti Kazı alanını iş adamları ile yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkan'ı Av. Turan Hançerli binlerce yıllık mirasın Avcılar için tarihi, kültürel ve ekonomik yönden büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

"Avcılarlı komşularımız artık bu alanları gezebilecek"

Gezi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hançerli; "Bugün Avcılarımızda ihracat yapan iş insanlarımızla Bathonea Antik Kenti Kazı alanında incelemelerde bulunuyoruz. Avcılar'ın gelişmesi ve kalkınması bütün Avcılarlılar için çok kıymetli. Bathonea binlerce yıllık tarihe sahip bir Antik kent. Diliyorum ki tüm Avcılarlılar bu alanları gezebilecek. Gümüşpala'da belediyemize ait teknelerle Bathonea ile Paşaeli Piknik alanı arasında gezi yapmaya hazırız. Dalgasız, sakin günlerde tüm Avcılarlı komşularımız bu alanları görebilecek" diye konuştu.

"Bathonea binlerce komşumuza istihdam sağlayacak"

Av. Turan Hançerli binlerce yıllık tarihi ile dikkat çeken Bathonea Antik Kenti için "Tarihimiz çok önemsenmiyor ancak birçok ekonomik gelişmenin çözümü de tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Turizmciler ve ekonomistler Bathonea'nın dünya turizmine açılması halinde ülke ekonomisine çok ciddi katkılarının olacağını ve on binlerce insana iş imkanı sağlayacağına ifade ediyorlar. Diliyorum ki on binlerce insanımızın çalıştığı ekonomiye katkı sağladığı günler yakın, bizler bunun için çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'
Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'
Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'
Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'
Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'
Başkan Hançerli 'Bathonea Antik Kenti on binlerce kişiye istihdam sağlayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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