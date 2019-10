Başkan Han, Van'ın sorunları ve çözüm yollarını ele aldı

21.10.2019 16:42

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, kentin içinde bulunduğu ekonomiyi değerlendirerek, "Başarılı olabilmemiz için ilimizde yatırım yapan yatırımcılarımızın doğru yönlendirilmesi gerekmektedir" dedi.



ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, son ekonomik buhranda etkilenen Van'ın sorunları ve bu sorunlardan sıyrılacak çözüm önerileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında şehrin kanayan yarası olan ekonomik sorunlar ve yerel nedenleri üzerinde duran Başkan Han, ASRİAD olarak milli bir ekonomi şiarıyla yola çıkan bir STK olduklarını anımsattı. Nitelik sloganıyla çıktıkları yolda hedeflerinin nitelikli bir ekonomi ve nitelikli bir Van olduğunu vurgulayan Han, "Gayemiz ilimizi, dünya ekonomisinde söz sahibi bir şehir haline getirmektir. Her gün biraz daha daralan ve zorlaşan piyasada, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi durumunda bu buhranlı dönemi fırsata çevirebilme umudunu taşımaktayız. Bu noktada başarılı olabilmemiz için özellikle ilimizde yatırım yapan yatırımcılarımızın doğru yönlendirilmesi gerekmektedir" dedi.



Van'da her gün bir yenisi açılan kafelerin uzun vadede bir fayda sunmayacağını ifade eden Han, "Buralara yapılan büyük yatırımlar; devlet teşvikleriyle birleştirilerek imalat, sanayisi ve katma değeri yüksek ürün üretimine yöneltilirse, özelde il ekonomisi, genelde ise ülke ekonomisine çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Bir kafe için harcanan 1 ile 3 milyon TL arasındaki büyük rakamlar, devlet teşvikleriyle çok daha faydalı kullanılabilir. İlde mevcudu çok olan işletmelere yenilerinin eklenmesi, sektörel bazda pastadaki payı her geçen gün biraz daha azaltmakta ve akabinde kısa süre içerisinde iş yerleri kepenk indirmekte ya da zararına devredilmek zorunda kalmaktalar. Bu sermaye israfının önüne geçmek için, özelikle ildeki ekonomi STK'ları kendi misyonlarını yerine getirerek rehberlik görevini yapmalıdırlar. Biz ASRİAD Van Şubesi olarak ildeki üyelerimize her türlü yatırım danışmanlığını yerine getirdiğimiz gibi, bütün Van halkına bu konuda gerekli hizmeti vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.



Van'ın gerek coğrafyasıyla gerek jeopolitik konumuyla Türkiye'nin turizme en açık illerinin başında geldiğini dile getiren Başkan Han, ancak bugüne kadar bu imkanlardan yeterince faydalanamadığını söyledi. Van Gölü gibi büyük bir değeri bir türlü değerlendiremediklerinin altını çizen Han, "Bu yönde çok ciddi devlet teşviklerinin olmasına rağmen yatırımcılarımız, bir türlü bu alana yönelmemiş ve bu alanda dışarıdan yatırımcı akışı sağlanamamıştır. Aynı şekilde çok müsait olduğumuz kış turizmi de bir türlü değerlendirilememiştir. Bunun yanında yine tarım ve hayvancılık kenti olan ilimiz, zamanında yürütülen yanlış politikalardan ötürü bir türlü verim vermemektedir. Köylümüzün bile yoğurdu, peyniri marketlerden temin ettiği bir dönemde; sadece sanayi üretimi ve turizm ile yetinilmemesi gerektiği, aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da ciddi üretimin yapılabileceğini ve bu konuda yatırımcıları bu noktada yönlendirmek gerektiğini belirtmek isteriz. Bu yönde yatırımların çoğalması, göçün önüne geçeceğini ve Van'ın sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısında çok büyük değişimler yaşanacağı inancındayız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA