Başkan Han güven tazeledi
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Başkan Han güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Han güven tazeledi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi 2. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi 2. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan Taner Han güven tazeledi.

Pandemi nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen ASRİAD Van Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel kurulda açılış konuşmasını yapan ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulun Van'a hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmanın ardından tek liste halinde gidilen kurulda Taner Han tekrar başkanlığa seçilirken; yönetim kurulu ise Halil İbrahim Karatekin, Mustafa Yakut, Cihan Saydaş, Fatih Dülger, Enver Feyda, Şaban Canga, Ali Arı, Çağrı Çağlar Fidan ve Ferit Atmaca'dan oluştu. - VAN

Başkan Han güven tazeledi
Başkan Han güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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