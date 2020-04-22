Başkan Han'dan 23 Nisan mesajı
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Başkan Han'dan 23 Nisan mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:47
Başkan Han'dan 23 Nisan mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Han mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti için büyük önem taşıdığını belirterek "Muhteşem bir hürriyet mücadelesinden sonra TBMM'nin açılışıyla birlikte yeni bir devleti tarih sahnesine çıkaran Türk Milleti, bağımsızlığa olan inancı sayesinde inanılmaz bir mücadele örneği sergilemiştir" dedi.

Ulu önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesinin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu dile getiren Han, mesajını şöyle sürdürdü:

"23 Nisan, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği de taşıyarak dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkıda bulunması açısından büyük öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teminatıdır, barışın ve umudun simgesidir. Dolayısıyla Türk çocuklarını mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, çocuklarımızı milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden koruyarak, çocuklarımızı tarih ve millet sevgisiyle yetiştirmek güçlü bir Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, onların bu bilinçli çabalarıyla, dünya devletleri arasında, hak ettiği seçkin yeri alacaktır. Şu zor günlerin geçmesini temenni ederiz. Ülkemiz ve dünya salgın tehlikesi altındadır. Alınan ve alınacak tedbirlerle kısa sürede salgın hastalığın biteceğini ümit ediyoruz. Salgın hastalığın bitmesi ve sağlıklı günlerde bir araya gelmek tek duamızdır. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılını kutluyor, tüm çocuklarımıza ve yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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