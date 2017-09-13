Başkan Halil Başer: Aizonai Antik Kenti İçin Büyük Yatırım Müjdesi Aldık

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Ankara'da Aizonai Antik Kenti'nin bölge turizmine kazandırılması için temaslarda bulundu.



Başkan Başer ziyaretleri sonunda yaptığı açıklamada,"Aizanoi Antik Kenti için büyük yatırım müjdesini aldık. Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Yalçın Kurt'u ziyaret ederek, Aizanoi'deki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Genel müdürümüz proje ihalelerinin başladığının müjdesini verdi" ifadelerini kullandı. Ziyarette Başkan Halil Başer'e Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut'ta eşlik etti. (YD -EFE) - KÜTAHYA