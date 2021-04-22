Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti

Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Bahadır, makamını Kocasinan İlköğretim Okulun öğrencilerinden Elif Akbolat ve NurNeva Tuaç'a bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Elif Akbolat, ilk mesajını korona virüse yönelik verdi.

Korona virüsün daha çabuk bitmesi için salgın tedbirlerini daha çok arttırmak istediğini kaydeden Akbolat, "İnsanlar ve hayvanlar için yeşil alanları çoğaltmak istiyorum. Geri dönüşüm kutularını arttırmak ve kaldırım işgaline son vermek istiyorum" şeklinde isteklerini belirtti.

Koltuğa oturarak kalemi devralan temsili Başkan Elif Akbolat, belediye tarafından okullarının yanına yapılan parkı da çok beğendiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ve herkese hayırlı olmasını dileyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İki tane yavrumuzun hayallerinin olmasına gerçekten çok sevindim. Oturdukları, yaşadıkları, okudukları ilçenin geleceğini düşünmeleri; yeşilin artmasını istemeleri, geri dönüşüme önem vermeleri beni mutlu etti. Onların hayalleri olursa hedefleri olursa, bilinçlenme olursa toplumumuz daha güzel bir yere gidecek" şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, temsili koltuk devrinin ardından çocuklara hediye vererek onları aileleriyle birlikte uğurladı. - İSTANBUL

Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:12:43. #1.14#

title