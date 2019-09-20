Başkan Hadimioğlu'nun ev ziyaretleri

20.09.2019 09:20

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor.



İlçeye bağlı Dedemli, Gezlevi ve Aşağı Hadim mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Hadimioğlu, ailelerin istek ve sorunlarını dinledi.

Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Hadimioğlu, "Her zaman halkımızın içinde olmaya özen gösterdik. Bunu bir görev olarak değil samimiyet ve içtenlikle yapıyoruz. Yüz yüze görüşerek onların sorunlarını dinliyor ve imkanlar dahilinde çözüm buluyoruz. İyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Halkımız da bize sevgiyle kapılarını açıyorlar. Rabbim bu sevgiyi eksik etmesin. Birbirimizle olan kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Kaynak: AA