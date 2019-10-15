Başkan Hadimioğlu ilçede yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi

15.10.2019 14:06

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Hadimioğlu ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı süren yol çalışmaları ve kamu yatırımlarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.



Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Hadimioğlu, ilçedeki devlet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



İlçenin daha yaşanılabilir ve refah düzeyinin yüksek olması için çalıştıklarını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin hemen hemen her noktasında, her mahallesinde çeşitli devlet kademeleri tarafından yürütülen çalışmalar var. Çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli desteği sağlıyoruz. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilçemizin üç ayrı noktasında yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları var. Devlet Su İşleri tarafından gölet inşaatı, Gençlik Spor Bakanlığının işbirliği ile Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin yapımı, Belediyemiz tarafından da sanayi sitesi ile çeşitli yatırımlar sürüyor."

Kaynak: AA