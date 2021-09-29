Başkan Güzgülü'den BBSK'lı Karatecilere Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ile birlikte antrenör Ali Eşsiz eşliğinde çalışmalarını sürdüren karate takımını ziyaret etti. Kulüp bünyesine yeni katılan karate branşında kısa sürede önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Mehmet Güzgülü, sporcularımıza çalışmalarında başarılar diledi.

15 branşta 5 bine yakın sporcu ile faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtımı gerçekleştirilerek faaliyetlerine başlayan karate branşı da aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çekiyor. Geride kalan yaklaşık 3 aylık süre içersinde Avrupa Şampiyonası'nda 1 milli sporcumuz ülkemizi temsil ederken, 1 sporcumuz A Milli Takım düzeyi olmak üzere, 2 sporcumuz Türkiye şampiyonluğu, 1 sporcumuz A Milli Takım düzeyinde Türkiye ikinciliği, 2 sporcumuz Türkiye üçüncülüğü ile 30 iller arası ve uluslararası madalya ve 3 kupa kazanma başarısı gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü de Yönetim Kurulu Üyemiz Engin Altun ile birlikte sporcularımızı antrenmanlarında ziyaret etti.

Kısa Sürede Başarı Elde Edildi

Antrenör Ali Eşsiz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, sporcularımıza başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, Büyükşehir Belediyespor'un 15 branşta 5 bine yakın sporcu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Mehmet Güzgülü, "Karate, kulübümüzde yeni kurulan bir branş olmasına rağmen, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Bu başarılarda emeği geçen antrenörümüz ve sporcularımızı kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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